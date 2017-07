Son et Lumières "Les aventures de Maître Taillefer et de Goubelin", à Baudreville vendredi 21 juillet

C'est dans le cadre superbe du Manoir des Fols à Baudreville qu'aura lieu le deuxième son et lumières de Baudreville (50)

Lors de la première édition, en juillet 2015, plus de 700 spectateurs avaient assisté au spectacle nocturne. Les maîtres des lieux, Cathy et Guy, qui rénovent ce manoir des XIVe et XVIe siècle depuis 2008, ont cet année encore fait appel aux meilleurs professionnels. La société qui gère la technique est celle choisie par le festival Papillons de Nuit, les ingénieurs du son sont ceux des Vieilles Charrues et des Francofolies, quant à la société qui crée les visuels laser, elle est connue dans le monde entier, et intervient par exemple au Grand Prix de Formule 1 de Monaco.

Un spectacle de haut niveau, entièrement gratuit.

La soirée commencera à 19h30 avec un bal folk animé par les "Bons Voisins" , suivie à 21h30 d'une animation DJ. Le spectacle "Les aventures de Maître Taillefer et de Goubelin" commencera à la tombée de la nuit à 22h30. Restauration possible sur place et ENTREE GRATUITE !

Un appel aux bénévoles

Face au succès croissant de l'événement, les bénévoles sont les bienvenus. Cathy et Guy lancent un appel : « On recherche un coup de main dans tous les domaines, parking, sécurisation du public, mais aussi de bons bricoleurs pour la construction de décors, des monteurs pour le matériel, des figurants de tous les âges. Venez partager cette aventure et plein de bons moments avec nous !» Vous pouvez les contacter par mail Contactez-les via leur page facebook ou sur leur adresse mail cheznestor@wanadoo.fr