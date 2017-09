Sortir - Jazz entre les deux Tours, #20 édition du 30 septembre au 7 octobre 2017

Du 30 septembre au 7 octobre 2017, le Festival Jazz entre les deux Tours revient dans une 20ème édition tout en hommage.

Un festival Hommages dès l'ouverture

Sous la conduite de son directeur artistique, Didier Lockwood, le Festival Jazz entre les deux Tours débutera avec Mathias Levy Trio "Revisiting Grappelli" en hommage au célèbre violoniste et jazzman français, Stéphane Grappelli, disparu il y a 20 ans déjà.

Deux soirées dans cette programmation édition 20 ans -2017, avec deux hommages rendus à Claude Nougaro par Jean-Marc Desbois avec "Local is beautfull" et Audrey et les Faces B, pour clin d'oeil"Picto-Charentais", par le Big Band de Michel Delage.

... Quand les sons prennent les multiples couleurs du Jazz à l’ouest de l’Atlantique, un festival tout en hommages ! - Jazz entre les deux Tours

Les sons et les couleurs Jazz investissent La Rochelle

Pour cette édition #20 ans, les musiciens internationaux, nationaux ou régionaux, de tout horizons investissent les scènes du festival. Vous pourrez assister, y venir applaudir de grands noms du jazz comme Rodha Scott Lady Quartet, Eric Legnini feat. China Moses, Paris Combo, Lionel Belmondo "Tribute to John Coltrane".

8 jours durant, vous pourrez également profiter d'animations spéciales comme, assister à des conférences, venir aux apéros jazz en entrée libre, vous initier au Tango argentin lors de Tango Tea Time, participer à des stages de claquettes ou des materclass...

Avec des concerts gratuits, des prix attractifs, le Festival Jazz entre les deux Tours est à vivre et à partager avec le plus grand nombre.

Vous pourrez également retrouvez dès le mardi 19 septembre sur France Bleu La Rochelle, partenaire de Jazz entre les deux Tours 2017, des interviews, des reportages, l'actualité du Festival pour vibrer aux sonorités Jazz...

Du 30 septembre au 7 octobre, rendez-vous au Festival Jazz entre les deux Tours à La Sirène de La Rochelle, à l’espace Bernard Giraudeau de Mireuil, le Centre Intermondes et/ou l'Agora de St Xandre.

Vidéo - Tom Ibarra quartet @ Festival Jazz entre les deux Tours 2016