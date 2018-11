Tous au Théâtre Sébastopol pour "Les P'tits Mecs P2" le 02 décembre

Place Sébastopol, Lille, France

Le dimanche 02 Déc à 15h au théâtre Sébastopol de Lille, L'association Les Petits Mec P2 vous propose un spectacle de divertissement pour toute la famille placé sous le signe de la solidarité.

Magicien, Mentalisme, Hypnose, Humour, Cabaret et Chants seront réunis sur la scène du Théâtre Sébastopol de Lille, pour permettre a l'association de continuer a financer la recherche sur le syndrome de la duplication du gène MeCP2. Une maladie rare et poly-handicapante qui touche une centaine d'enfants en France.

La diversité de leur art saura séduire petits et grands. Un mélange de chant, de cabaret, de comédie burlesque en passant par la magie, l’humour corporel ou encore l’hypnose et sans oublier du mentalisme version 2.0 avec Tom Becq primé cet été aux World Championships of Performing à Hollywood.

Les Petits Mec P2 est une association de parents dont les enfants sont touchés par une anomalie génétique rare et grave: Le Syndrome de duplication du gène MeCP2. En France, on dénombre une centaine de personnes qui seraient touchées par cette anomalie génétique encore trop fortement méconnue par le milieu médical.

Les Petits Mec P2 poursuivent essentiellement 3 buts:

• Aider et soutenir les familles dont les enfants sont affectés par une anomalie génétique.

• Sensibiliser le grand public et les acteurs de la santé sur le syndrome de duplication MeCP2.

• Contribuer à faire avancer les recherches cliniques et scientifiques sur ces maladies.

Le dimanche 02 décembre au Théâtre Sébastopol de Lille : Un spectacle de fin d’année à ne pas manquer et, qui plus est, pour la bonne cause !

INFOS + lespetitsmecp2.org