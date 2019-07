Six femmes se réinventent un monde à 18H, chapelle du verbe incarné.

Avignon, France

Unité de lieu : la bibliothèque d’une prison de femmes. Unité de temps : une soirée de réveillon.

Cinq puis six résidentes se retrouvent, se racontent, se bousculent. Se soutiennent aussi. Mais avant tout elles jouent.

Car si le texte et les situations se nourrissent d’observations et de témoignages, « Tous mes rêves partent de la gare d’Austerlitz » pointe les bienfaits du savoir, de l’imaginaire et du collectif.

Après s’être croisés au cours d’ateliers d’écriture dans des maisons d’arrêt, Mohamed Kacimi écrivain et Marjorie Nakache actrice-metteure en scène livrent cette soirée truculente, poignante. Un sextuor complice porte ce conte Noël qui n’élude jamais la réalité et porte haut le pouvoir du théâtre.

Michel Flandrin.