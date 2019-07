Avignon, France

Voyage au cœur d’un univers fait de papier avec la Compagnie des Fourmis dans la lanterne. Eona, jeune fille qui vit avec son grand père se retrouve dans un monde parallèle où elle rencontre Maya.

Les deux mondes, celui d’Eona et de Maya sont séparés par un mur, ce qui n’est pas sans nous rappeler le mur de Berlin.

Eona vit dans un univers où tout est blanc et silencieux. La liberté d’expression est bafouée par une armée de moulins à vent, qui arrêtent ceux qui tentent de briser les règles.

Dans le monde de Maya c’est tout l’inverse, liberté d’expression et couleur recouvrent les murs.

De cette rencontre naît une révolte personnelle chez Eona et Maya, qui décident de lutter pour leur liberté d’expression en recouvrant les murs de graffiti.

Véritable ode à la liberté, ce spectacle pour jeune public nous transporte dans un monde fait de petites choses : pliages, origami, marionnettes, théâtre d’ombre, le tout avec une grande maitrise de la mise en scène.

Vent debout, c’est un spectacle de marionnettes qui explique aux plus jeunes et aux adultes à quel point cette liberté d’expression est importante, le tout agrémenté d’un sens esthétique et poétique aigu.

Rauma Nolhent

