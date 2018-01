A l'occasion de leur venue dans les studios de France Bleu Gironde ce mercredi, et avant leur passage à l'Arena de Floirac les 10 et 11 févrrier, on a voulu savoir si Bodin's rimait avec Gironde. Réponse en vidéo.

Ce mercredi, le duo comique s'est rendu dans les studios de France Bleu Gironde pour parler de leur nouveau spectacle, les Bodin's "Grandeur nature", qu'ils présenteront à l'Arena de Bordeaux Métropole à Floirac les 10 et 11 février. L'occasion de découvrir à quel point Vincent Dubois et Jean-Christophe Fraiscinet sont girondo-compatibles.

Les Bodins "Grandeur nature", c'est une ferme reconstituée grandeur nature dans laquelle Julie, une jeune parisienne qui fait le désespoir de ses parents, est placée contrainte et forcée chez ses cousins de province : les redoutables Bodin’s ! Il s'agit de Maria Bodin, une vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, et son fils Christian un vieux garçon débonnaire et naïf.