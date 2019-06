Yèvre-le-châtel en musique

Yèvre le Châtel, Yèvre-la-Ville, France

Une heure avant le début du concert, c'est le moment des derniers réglages pour le quatuor de clarinettes Anches Hantées. Car l'acoustique particulière de l'église Saint-Gault à Yèvre-le-châtel constitue un petit défi technique pour les musiciens. "Le son nous englobe de partout et résonne longtemps", explique Elise Marre à la clarinette basse, "Il faut donc qu'on allège beaucoup notre jeu."

Anches Hantées est un quatuor de clarinettes constitué de Nicolas Chatelain, Elise Marre, Romain Millaud, et François Pascal © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une proximité avec le public

Mais ce lieu, de petites dimensions, permet aussi un rapport privilégié avec les spectateurs. "Le public est à 1 mètre 50 de nous et aussi bien éclairé donc on les _voit réagir_, ils peuvent nous poser des questions directement quand quelque chose les interpelle entre les morceaux", explique Elise Marre.

Yèvre-le-châtel, l'un des "Plus beaux villages de France"

Yèvre-le-châtel est un village médiéval et fleuri © Radio France - Mathilde Bouquerel

Le Festival de Sully et du Loiret a fait le choix de lieux remarquables pour ses 15 concerts. Et Yèvre-le-châtel ne fait pas exception à la règle : labellisé "Plus beaux villages de France", il renferme une forteresse médiévale et deux églises, celle de Saint-Gault (XIe siècle) et celle de Saint-Lubin (XIIIe siècle), église sans toit que Victor Hugo visita et dessina.