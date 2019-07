12ème édition de Metz-Plage avec France Bleu Lorraine

Metz, France

France Bleu Lorraine plante son parasol et pose son transat à Metz-Plage

L'actualité de Metz-Plage tous les matins à 11h30 et un direct le 9 août de 16h à 19h.

De quoi se sentir en vacances... le tout gratuitement !!

Et tant et tant d’animations plus géniales les unes que les autres…

Des soirées disco le 27 juillet et le 10 août et même la boum du Ouistiti disco-club le dimanche 11 août. Un escape game géant les 2 et 3 août, un simulateur de conduite, une animation Prox Aventure, « l » monde de Némo » en cinéma en plein air le 7 août… et il y aura même des week-ends gourmands…

Les incontournables... et des nouveautés !

Les espaces aquatiques

225m² d'espace de baignade avec des animations aquatiques et de nopmbreux jeux d'eau.

Les sports de plage

Le beach-vollet... et pas que !!

Beach-volley, beach-soccer, basketball, pétanque, badminton, rugby flag... le mölkky fera son apparition... il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !!

Une tyrolienne géante pour survoler le plan d'eau du 10 au 15 août !!

une tyrolienne géante !!!

Des vacances sans bien-être ?

Tout y sera : du fitness, de la relaxation, du yoga, de la zumba, de la sophrologie, le l'aquagym, de la méditation...

Et des jeux, des échecs, de la lecture, du bricolage...

Toutes ces activités seront proposées par les ludothèques et bibliothèques de la Ville de Metz.

Informations pratiques...

C'est au plan d'eau, du 20 juillet au 15 août.

Le programme complet est disponible ici.