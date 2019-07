I Love Mougins, France Bleu Azur est chez vous !

Mougins, France

Nicolas Mérou est à Mougins pour découvrir vos quartiers, vos places, vos coins de paradis : VOTRE Mougins.

La ville, va bientôt avoir une nouvelle place centrale, c'est le gros projet du moment de Richard Galy, le Maire de Mougins.

Les habitants de Mougins, clament leur amour pour leur village, Gilbert Lerda est une personnalité emblématique de la commune, c'est l'ancien boucher du Val de Mougins

Le Parc de la Valmasque, sur 427 Ha ravira les passionnés de la nature, du sport et des longues promenades en famille. On y trouve des sentiers botaniques, des pistes équestres, un parcours santé et l’étang de Fontmerle avec la particularité d’avoir des lotus (nénuphars géants d’Asie) sur ses eaux, fleurs uniques en Europe. Deux passionnés , Michel Cresp et Florence Mialhe y ont passés 2 ans pour réaliser un livre de photos.

Alexandra Roux, une trentenaire habitante de Mougins, organise « L'APÉRO FOOD FESTIVAL » Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 21 Juillet 2019. Pendant trois jours, ambiance « Coachella » à l’Eco’Parc de Mougins