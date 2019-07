I Love Villefranche Sur Mer, France Bleu Azur est chez vous !

Cet été, France Bleu Azur vient chez vous à la rencontre des habitants et des commerçants.

Villefranche-sur-Mer, France

Nicolas Mérou vous donne la parole et on découvre votre village, Villefranche Sur Mer est bien plus qu'une commune colorée de la Côte d'Azur.

Vos coins de paradis à Villefranche Sur Mer

Marie-France Wessels est la passionnée et passionnante guide de la Chapelle St Pierre décorée par Jean Cocteau

France Bleu Azur à Villefranche Sur Mer

Caroline de Maxandre ouvre à l'année une petite boutique du centre ville, à coté de l'église

Portrait de commerçants heureux, Caroline de Villefranche Sur Mer

Eric Dulière, est à la fois plongeur et archéologue sous marin, installé au Port de la Darse à Villefranche Sur Mer

Une terrasse sympa, l'été à Villefranche Sur Mer ? Celle de Benjamin Kaliès au Achill's Sky Bar