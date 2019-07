Des policiers européens en renfort à Agde pour l'été

Avec l'arrivée de la haute saison et ses touristes, Agde se pare d'accents internationaux. Mais les étrangers ne sont pas qu'à la plage. Au commissariat, deux nouvelles recrues travaillent depuis début juillet aux côtés des français : Adam, un policier espagnol, et Fabian, fonctionnaire allemand.

Adam (policier espagnol) et Fabian (policier allemand), encadrés par leurs homologues français au Cap d'Agde.

Agde, France

La plus grande station balnéaire de France accueille chaque année beaucoup d'Anglais et d'Allemands, mais aussi des Espagnols. Mais il n'y a pas que la plage qui prend des accents internationaux. Pendant tout le mois de juillet, le commissariat d'Agde accueille deux nouvelles recrues : un fonctionnaire allemand et un espagnol. Car depuis plus de 10 ans, la police nationale française reçoit des policiers étrangers dans le cadre d'un renforcement de l'entente opérationnel entre voisins européens.

Adam, un espagnol de 33 ans venu de Valencia, est accompagné de Fabian, un allemand de Düsseldorf âgé de 27 ans. Chaque jour, ils vont à la rencontre de touristes étrangers en difficulté, avec leurs coéquipiers français.

Adam (à gauche) et Fabian (à droite) échangent en français avec les touristes, mais aussi dans leur langue, pour prévenir les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. © Radio France - Elise Gilles

"C'était un rêve pour moi de travailler ici et de pouvoir aider les citoyens de mon pays", s'enthousiasme Adam. "On fait des patrouilles, en voiture ou pédestre, mais l'objet est toujours le même : on doit trouver des touristes pour leur demander s'ils vont bien, s'ils ont des problèmes. C'est une surprise pour eux parce que ce n'est pas normal de voir un policier de ton pays quand tu es en vacances dans un autre pays.

Le policier espagnol en est certain, cette expérience sera une grande richesse pour sa carrière future : " Pour moi c'est très positif car un policier n'arrête jamais d'apprendre. Et c'est très enrichissant d'apprendre de nouvelles techniques et surtout le savoir-faire de la police française."

Adam, 33 ans, policier espagnol.

Pour Fabian, sa présence est importante puisque les Allemands sont nombreux dans cette station : "On a beaucoup d'Allemands à Agde, par exemple dans le centre naturiste", confirme-t-il. "Je fais des traductions, j'assiste les allemands s'ils veulent porter plainte, je les aide." Mais malgré son français quasiment impeccable, Fabian se veut très perfectionniste. "C'est vraiment difficile car je ne viens pas de France, je n'ai pas de famille ici. J'ai appris le français en école, j'avais un correspondant, mais aujourd'hui il faut que je m'entraîne tout le temps".

Fabian, 27 ans, policier allemand.

Pour les policiers français, cet échange est une aide précieuse. C'est d'ailleurs ce que souligne Romain, l'un de leurs coéquipiers : "Parfois, il y a des touristes qui ne parlent pas anglais. C'est ma seule langue étrangère maîtrisée, donc c'est bien que l'on ait un espagnol et un allemand à nos côtés pour tout l'été".

En août, deux nouveaux policiers étrangers prendront le relais de Fabian et Adam. Deux policiers allemand et espagnol seront également affectés à Béziers à l'occasion de la féria. Depuis 2009, la France a, au total, accueilli 318 policiers étrangers et envoyé 138 de ses fonctionnaires en Europe.