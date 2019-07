Le lac de Saint Pardoux, un atout pour les communes alentours

Saint-Pardoux, France

Avec les grandes vacances, les touristes et les locaux sont nombreux à venir se rafraîchir au lac de Saint Pardoux, site touristique majeur de la Haute-Vienne. Sur ses rives, quatre communes se partagent les retombées économiques et essayent d'attirer davantage de passants dans leur bourg.

Saint Pardoux, le village, possède peu de commerces comme le déplore Sylvette qui habite à deux pas de l'église. La route devant chez elle mène au lac : "Les gens ne s'arrêtent pas. Tout se passe au lac. Il n'y a pas beaucoup de commerces, ça n'attire pas."

Pourtant, à quelques pas de là, Paula Roberts tient le restaurant du village. Dès que l'été approche, sa terrasse se remplit : "On a beaucoup plus de monde en juillet et août, presque trois fois plus. Avec le camping, les gens viennent manger ici."

Vincent Peyresblanques voit ce lac comme un atout majeur pour son intercommunalité qui a pris le nom de Saint Pardoux le Lac pour être plus connue : "Les gîtes des communes proches du lac sont complets avec l'approche de l'été. Plus le lac rayonnera, plus notre commune sera connue."

Notre difficulté, c'est de capter la fréquentation qui va directement au lac."

Du côté de Razès, le maire Jean-Marc Legay veut attirer les touristes de passage qui traversent sa commune. "Notre difficulté, c'est de capter la fréquentation qui va directement au lac. Nous sommes en train de construire une halle dans le centre-ville pour organiser des événements. J'aimerais aussi installer un panneau électronique pour attirer le public."

Le lac de Saint Pardoux ne cesse de se renouveler, il est maintenant possible d'essayer le téléski nautique.