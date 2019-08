Quand on n'est pas propriétaire on peut aussi louer son bateau en Charente-Maritime

Naviguer en Charente-Maritime, c'est possible, même quand on n'est pas propriétaire d'un bateau. Il existe des plateformes de location sur internet, comme Samboat, qui met en relation les propriétaires et les locataires. On peut aussi louer son skipper.

Charente-Maritime, France

Sortir en mer, pour une partie de pêche ou pour le plaisir de naviguer, c'est possible même quand on n'est pas propriétaire d'un bateau. En Charente-Maritime, la plateforme Samboat, met en relation sur internet, les propriétaires de bateaux et les plaisanciers qui cherchent un navire à louer. Il est possible aussi de louer un skipper quand on n' a pas son permis bateau.

300 bateaux à louer en Charente-Maritime

C'est la haute saison pour le port des minimes à La Rochelle, on assiste chaque jour au ballet incessant des voiliers et bateaux à moteurs qui entrent et sortent du port de plaisance. Certains navigateurs sont propriétaires, mais beaucoup louent leur embarcation pour des sorties à la journée ou plus. Il existe plusieurs plateformes sur internet, comme Samboat, qui mettent en relation des propriétaires de bateau avec des locataires, à l'image de ce qui se fait dans l'immobilier. Samboat a été crée à Bordeaux en 2014 et a vu depuis son activité exploser : de 150 bateaux au lancement de la plateforme de location, Samboat est passé 30 000 unités aujourd'hui Des bateaux disponibles en Europe et aux Antilles, 7000 rien qu'en France, dont 300 en Charente-Maritime.

Ce jour là, un petit groupe d'amis, 6 jeunes, venus de Bretagne et de Paris, ont loué via le site de Samboat, un petit bateau de pêche. L'Avocette est un pêche promenade de 6,20 mètres. Dominique son propriétaire le loue "une cinquantaine de fois dans l'année pour payer les frais de port et d'entretien". Le prix est de 198 euros la journée, dont 168 euros pour le propriétaire, 15% reviennent à la plateforme de location. En moyenne il faut compter à La Rochelle 230 euros par jour, pour un bateau de 6 à 8 places.

louer un bateau seul ou avec un skipper

Le propriétaire du bateau fait lui même la mise en main, avec le pilote , en lui expliquant où sont les équipements de sécurité à bord, comme les gilets de sauvetage et extincteurs. Il lui donne aussi des informations pratiques pour trouver la station service et lui fournit une carte marine, sans oublier de lui fournir des cannes à pêche et des appâts. Mais on peut aussi faire appel à la conciergerie du site qui mettra à disposition un agent d'accueil voire même un "captain boat" pour ceux qui n'ont pas de permis bateau et souhaitent s'offrir un tour en mer. Il s'agit de professionnels agréés. Comptez 150 euros par jour en plus de la location.