Les résultats des élections dans Martinique

La Martinique est un département français, mais aussi une région d'outre-mer. Elle est située au sein de l'archipel des Caraïbes, entre la Dominique et Sainte-Lucie. La Martinique compte 397 000 habitants répartis sur un territoire d'une superficie de 1 128 km2. Sa densité est de 352 habitants par kilomètre carré. La région compte 4 arrondissements, à savoir Fort-de-France, Le Marin, Saint-Pierre et La Trinité. Avec 83 000 habitants, Fort-de-France est le chef-lieu et la plus grande ville de Martinique. Viennent ensuite Le Lamentin, Le Robert, Schœlcher et Sainte-Marie.

Près de 75 % de l'économie de la Martinique est réalisé par les activités de service. Le tourisme est d'ailleurs l'un des principaux secteurs qui emploient. C'est ensuite le raffinage pétrolier, l'agriculture et la pêche qui représentent les principaux moteurs de l'économie locale.

Le PIB de la Martinique est de 8,82 milliards d'euros, soit environ 23 200 euros par habitant en 2015. Malgré un salaire annuel moyen net en entreprise de 23 700 euros, la région a un taux de chômage aux alentours de 22 %. À noter d'ailleurs que près de 60 % des moins de 25 ans sont sans emploi.Près de 75 % de l'économie de la Martinique est réalisé par les activités de service. Le tourisme est d'ailleurs l'un des principaux secteurs qui emploient. C'est ensuite le raffinage pétrolier, l'agriculture et la pêche qui représentent les principaux moteurs de l'économie locale.

Le PIB de la Martinique est de 8,82 milliards d'euros, soit environ 23 200 euros par habitant en 2015. Malgré un salaire annuel moyen net en entreprise de 23 700 euros, la région a un taux de chômage aux alentours de 22 %. À noter d'ailleurs que près de 60 % des moins de 25 ans sont sans emploi.