Résultat des circonscriptions 3e Circonscription

Les résultats à Fort-de-France pour le premier tour des législatives seront disponibles à partir de 20h dimanche 11 juin.

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 à Fort-de-France (troisième circonscription)

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 dans la troisième circonscription du département

Élections législatives 2017, retrouvez les résultats de votre commune Rechercher par code postal, nom de commune

Les précédentes élections à Fort-de-France

Fort-de-France en quelques données

Fort-de-France est le chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique. La ville comptait 83 651 habitants en 2014. La population a tendance à diminuer depuis les années 1990. Fort-de-France occupe une superficie de 44,21 km² et a une densité de 18,92 habitants au km².

Le commerce, le transport maritime, le tourisme et les affaires sont les activités les plus représentées à Fort-de-France. Le nombre de foyers fiscaux dans la ville s'élevait à 53 458 en 2014. Le revenu fiscal médian d'un ménage à Fort-de-France est de 17 668 euros par an, d'après une étude réalisée en 2014. Une grande proportion des ménages (44,82 %) a un revenu fiscal inférieur à 10 000 euros par an. Le taux de chômage est par ailleurs très élevé : il atteignait 27,7 % en 2013.

La commune de Fort-de-France comptait 43 237 logements en 2006, dont 86,7 % de résidences principales, 0,6 % de résidences secondaires et 11,6 % de logements vacants. La seule autoroute construite en outre-mer permet de relier Fort-de-France au sud de l'île et à l'aéroport international de Martinique. Le réseau de transports en commun "Mozaïk" permet de se déplacer sur l'île.