Les résultats des élections dans Mayotte

Mayotte est un département et une région d'outre-mer française. Elle se compose de plusieurs îles, dont les principales sont Petite-Terre et Grande-Terre. La région est située dans l'archipel des Comores, au sein de l'océan Indien et au nord de Madagascar. Mayotte compte 251 000 habitants répartis sur un territoire d'une superficie de 376 km2. Sa densité est de 668 habitants au kilomètre carré.

Bien que Mamoudzou soit la ville la plus peuplée avec 57 000 habitants, c'est Dzaoudzi qui est la préfecture de la région. Koungou, Dembeni, Tsingoni et Sada sont les autres principales villes. L'île est également divisée en 13 cantons et 17 communes.

Le tertiaire occupe une place importante dans l'économie de Mayotte. Les principaux employeurs de l'île sont d'ailleurs l'administration publique, le commerce, les diverses activités de services et les travaux publics. Malgré un paysage varié et attrayant, Mayotte ne dispose que d'une offre touristique limitée. Près de 20 % de la population de Mayotte est au chômage. Bien que la région affiche une croissance de l'ordre de 9 %, le revenu annuel était de 9 300 euros par ménage en 2005.