Le nouveau spectacle au profit des Restos du cœur s'intitulera : "2019 Le monde des Enfoirés". Il aura lieu du 24 au 28 janvier 2019 à l'Arkéa Arena de Bordeaux et France Bleu sera au plus près de l'événement pour vous faire vivre la nouvelle aventure des Enfoirés.

135 millions de repas distribués par an, mais aussi l'accès au droit et à la justice, au logement ou encore au soutien scolaire pour les plus démunis... chaque année les Restos du coeur, avec l'aide indispensable de ses bénévoles, accomplit un travail titanesque pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.

2019, le monde des Enfoirés

La troupe des Enfoirés sera là aussi bien sûr. On apprend aujourd'hui que leur nouveau spectacle, qui se tiendra à l'Arkéa Arena de Bordeaux, sera baptisé "2019 Le monde des Enfoirés". La quarantaine d'artistes présents s'y produira du jeudi 24 au lundi 28 janvier 2019. Côté billetterie, il faudra patienter encore jusqu'au 19 octobre pour pouvoir réserver vos places sur le site des Enfoirés.