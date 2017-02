"Alexandrie Alexandra", le nouveau vidéo-clip de M.Pokora

À quelques jours du début de sa nouvelle tournée à travers la France et de sa première émission en tant que juré dans "The Voice", M Pokora nous présente le clip de "Alexandrie Alexandra", issu de "My way", son album de reprises de Claude François. Un clip décalé tourné sous le soleil de Miami.

Son album "My way" fait un véritable carton depuis sa sortie en octobre dernier (plus de 400 000 disques écoulés à ce jour). À quelques jours d'entamer une nouvelle tournée à travers toute la France, et un passage au France Bleu Live Festival le 29 mars prochain, M Pokora a publié ce jeudi 16 février le clip de "Alexandrie Alexandra" sur sa page Youtube.

Le résultat : un clip ensoleillé, un brin espiègle et bon enfant, tourné depuis Miami pour une reprise dance du mythique tube de Claude François donc. M Pokora est sur tous les fronts puisqu'il sera également présent ce samedi 18 février sur le plateau de "The Voice" en tant que juré de l'émission. Une grande première pour le natif de Strasbourg qui sera aux côtés de Zazie, Florent Pagny et Mika pour ce premier épisode de la saison 6.