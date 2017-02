Amir présente "Au cœur de moi", son nouveau single

Après "J'ai cherché" et "On dirait", Amir a sorti ce 6 février un nouvel extrait de son premier album intitulé "Au cœur de moi". L'artiste qui a terminé sixième de la dernière édition de l'Eurovision présente ici un titre entraînant au refrain entêtant.

La success-story d'Amir continue ! Celui qui s'est fait connaître via l'émission "The Voice" et qui a emmené la France à une belle sixième place lors du dernier Eurovision, continue l'exploitation de son premier album : "Au coeur de moi". À quelques jours des Victoires de la Musique où il est nommé dans la catégorie "Album révélation" et "Chanson de l'année" avec "J'ai cherché", le jeune chanteur de 32 ans signe ici un titre entraînant, dansant, rempli d'ondes positives ! Découvrez plutôt :

Amir sera présent le 30 mars prochain sur la scène du France Bleu Live Festival à Avoriaz, pour un concert qui s'annonce festif. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, tenter de gagner vos places pour ce séjour "ski & concerts" jusqu'au 26 février prochain.