Lorient, France

Le 48e festival Interceltique bat son plein dans les rues de Lorient, et pourtant l'organisation vient déjà de lever le voile sur la prochaine Nation Celte à l'honneur : ce sera la Galice, la pointe nord-ouest de l'Espagne. Ce qui pour les romains était considéré comme le bout du monde sera à l'honneur pendant 10 jours en 2019 à Lorient, entre le 2 et le 11 août.

La Galice, c'est : Vigo, La Corogne, et bien sûr Saint-Jacques de Compostelle. Le coquillage emblématique est d'ailleurs en bonne place sur le visuel du prochain festival.

Cette année, le Pays de Galles régale les festivaliers, présents en nombre, et très assidus devant leur poste pour la Grande Parade du dimanche. L'an prochain, la Galice apportera certainement encore plus de soleil et on devrait très vraisemblablement voir l'habitué Carlos Núñez mais aussi plein d'autres belles choses...

La Galice avait déjà été l'invitée d'honneur en 1994, 2001 et 2009.