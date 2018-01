"On fait le show" est l'hymne 2018 des Enfoirés. Écrite par le rappeur Soprano, vous pouvez écouter ce lundi sur France Bleu la chanson de la troupe des Restos !

Après "Juste une p’tite chanson" titre fédérateur de l’an dernier, découvrez "On fait le show " (3’32), le single 2018 des Enfoirés.

Écrite par le rappeur Soprano

Une chanson originale écrite par Soprano - plus gros vendeur d'albums en 2017 avec "Everest" -, et composée par Djaresma et interprétée par la troupe des Enfoirés.

Le nouvel hymne des Enfoirés - © Les Enfoirés

Fiori, Amir, Aubert, Amel Bent et Jenifer...

Dans cette chanson, vous aurez sans doute reconnue les voix de Christophe Willem, Jenifer, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Kad Merad, Kendji Girac, Bénabar, Patrick Fiori, Michaël Youn ou encore Amir...

Le spectacle 2018 des Enfoirés aura lieu du 16 au 21 janvier 2018 au Zénith de Strasbourg pour lancer sa série de concerts dans l'année.



