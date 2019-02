Avec Eleonore Pancrazi, la Corse présente aux 26èmes victoires de la musique classique

Corse, France

Une carrière déjà lancée.

Parmi une cinquantaine de dossiers retenus, de jeunes et talentueux artistes en début de carrière. 3 seulement ont été sélectionnés donc dans cette catégorie révélation. Éléonore a eu cette chance.

Désormais sa carrière est lancée avec des prix internationaux à Nîmes, en Autriche en 2017 et des prestations à l'étranger, en Allemagne au Japon et récemment en Angleterre .

"C'est une grosse avancée, parce qu' jamais je n'aurais pensé faire partie des 3. Mon rêve a toujours été d'être sur scène, et là, présentement, je suis sur scène", indique la chanteuse lyrique.

"Quand j'ai commencé le chant, j'avais une jolie voix", indique la chanteuse lyrique. "Mais c’était une petite voix, rien de laissait présager que je pourrai faire une carrière lyrique. Quand j'ai commencé le chant, beaucoup de gens me disaient: tu ne vas pas faire que çà comme études, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, fait une Fac, choisi autre chose. Je trouvais çà un peu décourageant, mais je l'ai fait quand même. Et si mon parcours peut donner envie à de jeunes corses qui ont peur de quitter l'île parce qu'ils se disent que de toutes façons ça ne sera pas mieux ailleurs, il faut le faire quand même".

Eléonore Pancrazi qui se produit cette année dans Carmen de Georges Bizet que vous pourrez entendre en décembre prochain à Ajaccio © Radio France - .

Les Victoires de la Musique Classique 2019, le 13 février sur la Grande Scène de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt (92). La soirée, présentée par Leïla Kaddour et Judith Chaine, sera diffusée en direct à partir de 20h55 sur France 3 et France Musique

Un jury de professionnels s'est déjà prononcé mais le public a jusqu'au 12 février pour voter via le site de France Musique.

Pour voter, cliquez sur le lien : http://evenements.francetv.fr/emissions/les-victoires-de-la-musique/votez-pour-les-revelations-des-victoires-de-la-musique-classique-2019