On a gagné ... de loin ! On a gagné grâce au public.

Un grand coup de chapeau à Big Flo et Oli qui viennent de remporter un prix au MTV Europe Music Awards. Dans la catégorie "meilleur artiste français", les deux rappeurs toulousains arrivent loin devant Orelsan, Vianney ou encore Louane et Dadju. La 25ème cérémonie des MTV EMA s'est déroulée dimanche soir à Bilbao en Espagne.

ON A GAGNÉ!!! ⭐️

Merci à tous pour vos votes, apparemment on a gagné DE LOIN!!!! Vous êtes vraiment incroyables! Vous nous faites vivre nos rêves, toujours plus grands! @mtvema#meilleurpublicdefrancepic.twitter.com/6UGDv2Vd8b — #Laviederêve (@bigfloetoli) November 4, 2018

Nouvel album le 23 novembre

Florian « Bigflo » et Olivio « Oli » ont sorti "La cour des grands" en 2015 (disque d'or en 4 mois, puis disque de platine : Ils sont à ce jour les plus jeunes rappeurs français à détenir ces récompenses). Leur deuxième album sortie en juin 2017 "La vraie vie" s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Et c'est "La vie de rêve" qui sort le 23 novembre.