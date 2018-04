Tarbes, France

Le groupe Boulevard des Airs est de retour en 2018 avec un nouvel album en septembre (leur 4ème), en avant goût de leurs nouvelles productions musicales un premier extrait "Je me dis que toi aussi" qui sort ce jeudi 19 avril. Une sonorité pop avec un soupçon d'électro pour ce single auquel France Bleu Béarn consacre une journée spéciale jeudi 19 avril. Florent Dasque et Sylvain Duthu sont les invités de Laure Basterreix à 8h10 pour présenter ce nouveau titre et expliquer la genèse de leur nouvel opus à paraître en septembre.

Après le succès de leur album "Bruxelles" en 2015 et du "Bruxelles Tour" qui a suivi dans de nombreuses salles de concert, le groupe a terminé cette tournée par plusieurs grandes salles et Zénith, dont Toulouse et Pau en 2017.

Retour en studio pour la création et l'enregistrement de ce nouvel album pour ce groupe tarbais.

Boulevard des Airs sur scène avec France Bleu

Boulevard des Airs a été la tête d'affiche du "Live Aquitain" de France Bleu en 2011, 2015 et 2017 juste avant son zénith à Pau.

Le groupe a aussi participé au "France Bleu Live" à Avoriaz le 27 mars 2017.