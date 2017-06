Breizh eo ma bro l'album de la Transmission

Cette semaine dans France Bleu Armorique Midi plusieurs artistes ont été invités pour parler de leur participation à l’album Breizh eo ma bro. Ce nouvel album dont la sortie est prévue le 30 juin est un hommage inédit à la Bretagne.

14 célèbres chansons du répertoire traditionnel breton y sont reprises. De nombreux artistes bretons s'y sont investie ; Alan Stivell, Dan Ar Braz, Cécile Corbel, Clarisse Lavanant, Gwennyn, le Bagad de Lann-Bihoué, Gwennyn, Rozzen Talec, les Tri Yann, Gilles Servat, Renan Luce, Louis Capart, Soldat Louis, Miossec ; accompagnés par d'autres artistes non natifs de Bretagne : Raphael, Boulevard des Airs, Laurent Voulzy, Didier Barbelivien, Jane Birkin,

Les plus bretons plus expérimentés comme Gilles Servat ont eu l’occasion de témoigner de leur enthousiasme à l’idée de transmettre ce patrimoine. L’occasion de rappeler certaines choses à ce sujet.

Ce qui est bien en Bretagne c’est que la tradition est très ouverte contrairement à ce que certain croient - Gilles Servat

Cet album est composé de chansons interprété en breton… bien sûr et en français. Et curieusement certains artistes non bretons de naissance se sont joints à cet hommage. L’identité forte de la région et son répertoire ont conquis le jeune chanteurs Sylvain Duthu du groupe tarbais « boulevard des airs ».

Nous le sentions que c’était un beau projet. De toute façon nous n’y aurions pas participé si cela avait était juste un coup marketing. - Sylvain Duthu, chanteur de Boulevard des airs

Un autre artiste lui s’est essayé à la langue Bretonne. Raphaël a adapté en breton « Port Coton » guidé par la chanteuse bretonne Gwennyn. C’est bien elle qui avait guidé Raphaël dans l’adaptation et l’enregistrement en breton de cette chanson en plus d'interprété dans l'album "Sur les quai de Dublin" et "Son ar christ".

Une soirée pour partager

En bon collectif, quelques artistes de cet album ont célébré cette transmission à Châteaugiron. Mercredi soir c’est au sein du château qu’un concert de lancement a été donné. Dan Ar Braz (photo ci-dessous) par exemple y a chanté « Borders of Salt ». Une chanson qu’il avait enregistrée originellement en 1991 puis reprise et réarrangé spécialement pour cet album.

Dan Ar Braz au concert de lancement de l'album Breizh ma bro mercredi soir à Châteaugiron © Radio France - Francis Puydebois

Lors de cette soirée Sylvain Duthu, chanteur de Boulevard des airs, en a aussi profité pour dévoiler des coulisses de cet album au micro de Vincent Grassin mercredi soir.

L’album Breizh eo ma bro, la Bretagne est mon pays, sortira le 30 juin prochain.