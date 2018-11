L'OLCA -Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle- et France Bleu Elsass lancent la troisième édition du grand concours de chanson en alsacien et platt. Vous êtes musicien ou chanteur amateur et souhaitez participer à d'Stimme, inscrivez-vous.

Strasbourg, France

À travers ce concours d'Stimme, destiné aux artistes amateurs et semi-professionnels, l’OLCA et France Bleu Elsass ambitionnent de faire découvrir au public de nouveaux talents de la chanson en alsacien et en platt. Le concours d’Stìmme s’adresse à tous les artistes, amateurs et semi-professionnels, sans limite d’âge, en solo ou groupe. Tous les genres musicaux sont acceptés. Les seuls impératifs sont de chanter en langue régionale d’Alsace et de Moselle, et de n’avoir jamais sorti d’album.

Le Crédit Mutuel, Orange, Cafés Reck, la Sacem, la Ville de Sélestat, le complexe culturel et festif Les Tanzmatten et France 3 Alsace apportent leur soutien à ce concours. En 2018, c'est Serge Rieger qui a remporté le concours d'Stimme.

Comment s’inscrire ?

L’inscription au concours d’Stìmme est gratuite.

Les pièces à fournir :

la fiche d’inscription disponible en téléchargement sur www.olcalsace.org ou ci-dessous

une maquette comprenant au moins un titre ou un lien vers un enregistrement audio ou vidéo (enregistrement amateur accepté).

La fiche d’inscription dûment complétée et la maquette sont à retourner au plus tard le 15 janvier 2019 par courriel à stimme@radiofrance.com ou par courrier à :

FRANCE BLEU ELSASS

Monsieur Hervé de Haro

Directeur

4 rue Joseph Massol

67000 STRASBOURG

Qui peut participer ?

Les modalités de sélection Le comité de sélection sera composé d’artistes et de professionnels, parmi lesquels Cathy Bernecker, Clément Dorffer, Robin Leon, Agnès Lohr, Matskat, Albert Weber. Il élira les dix candidats les plus talentueux sur la base des maquettes et liens fournis. Seront pris en compte les critères suivants : articulation et diction, justesse et respect du tempo, qualité de la voix.

Les artistes sélectionnés se verront offrir un enregistrement en studio d’une chanson, qui sera diffusée sur France Bleu Elsass et France Bleu Alsace pendant toute la durée de vote. Les auditeurs pourront voter pour leur chanteur ou groupe préférés sur le site internet de France Bleu Elsass www.francebleuelsass.fr et via la page Facebook qui renverra vers le site. A l’issue de la période de vote, le classement tiendra compte des votes du public et des notes attribuées par le jury. Le classement combiné tiendra compte pour 2/3 des votes du public et pour 1/3 des notes du jury.

Les trois candidats ayant obtenu le plus de votes se verront offrir la possibilité de jouer sur la scène des Tanzmatten à Sélestat en mai 2019. Afin de préparer au mieux leur prestation, ils seront accompagnés individuellement par des artistes professionnels alsaciens. Lors du concert, le jury décernera le grand coup de chapeau à l’artiste qui fera la meilleure prestation scénique.

Les dotations

Le grand gagnant du concours se verra offrir l’opportunité d’enregistrer un clip vidéo ou une maquette professionnelle de plusieurs chansons avec le pressage de 500 CD. L’OLCA et France Bleu Elsass apporteront également leur appui technique à la communication et la diffusion.

Pour obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter l'OLCA : Mélanie Marzolf, chargée de communication, au 03 88 14 31 26 / melanie.marzolf@olcalsace.org