3 groupes ont été désignés par les internautes pour participer à la finale des Talents France Bleu Occitanie 2018, radio-crochet dédié aux artistes musicaux de la région. Il s'agit de Les K Barrées, Dez et Cocanha.

Durant 4 semaines, du 23 avril au 20 mai, les internautes ont pu voter pour désigner les 3 finalistes aux Talents France Bleu Occitanie, un radio-crochet dédié aux artistes musicaux de la région. 14 artiste ou groupes avaient dans un premier temps été sélectionnés par l'équipe de la station avant d'être soumis aux votes des auditeurs et des internautes. A l’issue de ce scrutin, les 3 premiers qui ont reçu un maximum de suffrages ont été élus pour être finalistes et se retrouveront face à un jury de professionnels qui désignera le grand vainqueur de ce concours.

Les K Barrées, Dez et Cocanha

Près de 4 000 votes (chaque internaute ne pouvant s'exprimer qu'une seule fois) pour ce scrutin des internautes aux Talents France Bleu Occitanie avec 3 groupes qui ont été sélectionnés pour la finale : le duo féminin les K Barrées, le groupe pop-rock-folk Dez et le trio occitan Cocanha

En pourcentage, les votes des internautes aux Talents France Bleu Occitanie © Radio France

Cette finale se déroulera sur la scène du Théâtre Municipal de Castres le 14 juin, les places pour assister à cette soirée seront accessibles dès ce mardi via le site de la ville de Castres. Ce spectacle sera également capté par France 3 Occitanie et France Bleu Occitanie pour une diffusion prochainement sur la TNT et la FM.