Découvrez le nouveau titre de Florent Pagny, "Rafale de vent"

"Rafale de vent" est la nouveau titre de Florent Pagny, que vous allez pouvoir découvrir sur l'ensemble des stations du réseau France Bleu à partir de ce vendredi 19 avril.

Cette dernière chanson préfigure la prochaine sortie de son 19e album qui s'intitulera "Aime la vie", qui est fixée à cet été. À propos de ce nouvel opus qui aura des thèmes très modernes, le chanteur déclarait en mars dernier à nos confrères de Ouest France : "Ça tombe bien dans l'époque actuelle. La vie n'est pas si longue. On n'est pas tous faits pour la même chose. Il faut aller chercher une autre qualité de vie si on n'est pas content de celle qu'on a. Quand on peut, bien sûr".

En attendant la sortie dans quelques semaines du nouveau CD de Florent Pagny "Aime la vie", dont France Bleu sera partenaire, découvrons sur France Bleu, "Rafale de vent".