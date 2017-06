Découvrez "Mama Africa", premier extrait de "Forever united", nouvel album des Kids United

"Forever united" est le nom du troisième album des Kids United. Prévu pour le 18 août prochain, ce disque pourrait être le dernier du groupe. Pour l'heure, Gloria, Erza, Nilusi, Este­ban et Gabriel présentent "Mama Africa", enregistré avec Youssou N'Dour et Angélique Kidjo. Un titre qui rayonne !

"Forever united". Le titre du nouvel album des Kids sonne comme un adieu. C'est en tout cas ce que révélait Jérémy Capron, co-réalisateur du groupe en janvier dernier, en raison de la mue naissante des jeunes chanteurs. Rumeur persistante pourtant démentie par les Kids sur leur compte twitter.

Quoiqu'il en soit, Gloria, Erza, Nilusi, Este­ban et Gabriel sont de retour avec un nouveau single, premier extrait de leur troisième album qui paraîtra le 18 août prochain et qui s'intitule "Mama Africa". Cette reprise du titre d'Angélique Kidjo, chanteuse béninoise, a été enregistrée en sa compagnie ainsi qu'avec l'incontournable Youssou N'Dour. En résulte un titre plein d'énergie, d'ondes positives et de soleil, taillé pour l'été !

Un nouvel album riche en collaborations !

Les Kids ont su (très) bien s'entourer pour ce nouvel opus : Patrick Bruel, Michel Fugain, Jenifer, Claudio Capéo, Corneille ou encore Amir font partie de l'impressionnant casting des collaborations de ce nouvel album. Les jeunes artistes, qui totalisent près d'1.3 millions d'albums vendus sous l'égide de l'UNICEF, sont bien partis pour continuer sur leur lancée !