En direct vidéo suivez la 1/2 finale catégorie interprète et la finale catégorie jeune espoir de la Truffe de Périgueux 2018 - Trophée France Bleu depuis le parc Gamenson de Périgueux, début du spectacle ce jeudi à 20 heures.

Périgueux, France

Avant la grande finale de la Truffe de Périgueux - Trophée France Bleu, ce vendredi soir, place à la 1/2 finale dans ce concours de chanson française pour la catégorie des interprètes et à la finale chez les jeunes espoirs. Un soirée présentée par Eric Casabonne qui se déroule au parc Gamenson de Périgueux dès 20h ce jeudi et que vous pouvez suivre en direct vidéo via cette page. Durant la délibération du jury c'est Alysse, la gagnante de l'édition 2017 de ce concours de chanson française qui montera sur scène.

Le direct vidéo de la Truffe de Périgueux - Trophée France Bleu débute à 20h ce jeudi soir © Radio France

1/2 finale catégorie des interprètes

Après 7 soirées de sélection qui se sont déroulées durant tout l'été à Périgueux, Coulounieix-Chamiers, Trelissac et Boulazac c'est désormais la 1/2 finale pour la catégorie des interprètes. 14 candidats pour 7 places en finale !

Yvan de Villebret pour "Le barbier de Séville" de Serge Reggiani

Alexia Nasr de Terrasson pour "Résiste" de France Gall

Amandine La Treille de Trelissac pour "Tous les cris les sos" de Daniel Balavoine

Nadine Bouche de Sarlat pour "Marcia Baila" des Rita Mitsouko

Zana Belegu de Périgueux pour "Éblouie" par la nuit" de Zaz

Aurélien Ivoula de Boulazac pour "Promis juré" de Lilian Renaut

Christophe Robert de Razac pour "Voler de nuit" de Calogero

Vincent Lamothe de Saint Médard de Guizière pour "la même" de Maitre Gims et Vianney

Emmanuel Flores de Bordeaux pour "Comme d'habitude" de Claude François

Jade Pallatier d'Escoire pour "Diego" de Michel berger

Selma Benlakel de Périgueux pour "le désert" d'Emilie Simon

Kevin Lehoux de Nontron pour "C'est ma terre" de Christophe Maé

Yoan Ferrero de La Teste pour "SOS d'un terrien en détresse" de Daniel Balavoine

Gautier Piquer de Bordeaux pour "Stone" de la comédie musicale Starmania

Finale catégorie des jeunes espoirs

Pour la catégorie jeunes espoirs c'est jour de finale, 7 artistes en herbe vont concourir pour le titre 2018. Le lauréat aura le privilège d'ouvrir la grande soirée de la Truffe de Périgueux, ce vendredi 24 août sur la scène du parc Gamenson.