Périgueux, France

C'est le grand soir pour les artistes finalistes du concours de chanson française la Truffe de Périgueux - Trophée France Bleu. Les sélectionnés des catégories interprètes et auteurs-compositeurs-interprètes ont rendez-vous avec la scène du parc Gamenson pour proposer leur performance au public et jury qui vont désigner les meilleurs de chaque catégorie. Pour cette édition 2018, le jury de professionnel est présidé par Jean Bonnefon (musicien et président de l'Association Voix du Sud). Durant la délibération du jury c'est autour de Philippine & Théo d'occuper la scène de Gamenson, ce duo issu de The Voice reprend des tubes des années 70 dont "pour la fin du monde" de Gérard Palaprat.

Le direct vidéo de la finale de la Truffe de Périgueux débutera à 20h15 © Radio France

► les finalistes pour la catégorie interprète

► les finalistes de la catégorie auteur-compositeur-interprète