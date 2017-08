Disque d'or pour l'album du Creusois Gauvain Sers

"Pourvu" le premier album du chanteur creusois Gauvain Sers sorti il y a deux mois a été certifié disque d'or. Son opus s'est vendu à 50 000 exemplaires.

50 000 exemplaires en deux mois ! Gauvain Sers, le chanteur creusois de Dun-le-Palestel a réussi cet exploit. Son premier album "Pourvu" sorti le 9 juin dernier est déjà disque d'or. Des chiffres impressionnants dans un contexte de crise du disque et de son entrée récente dans le monde de la musique.

J'essaie surtout de profiter - Gauvain Sers

Mon premier album "POURVU" est certifié DISQUE D'OR !

C'est évidemment grâce à vous alors MERCI infiniment.

50.000📀 !

🍾 💽 🔨 🎸 👏 💥 🙏 🚀 pic.twitter.com/YNJTfuBn6p — Gauvain Sers (@GauvainSers) August 25, 2017

Gauvain Sers est encore sur son petit nuage "si on m'avait dit ça, il y a un an je ne l'aurais pas cru! Y'a tellement de doutes, d'étapes, on doute toujours de la réaction des gens, ces chiffres là ça parait hallucinant, (...) à la fin des concerts les gens nous disaient que ce genre de chansons n'existaient plus, celles qui parlent de la vie et de la société en général, ça m'encourage pour la suite"

150 concerts en 2017

Gauvain Sers a du mal à expliquer son succès. Ce qui est certain c'est que le chanteur creusois est très proche de son public "on va faire 150 concerts en 2017, on n'arrête pas de jouer, on a eu des gros festivals, et des festivals un peu plus intimiste, ça joue le côté "rester simple", je ne dis pas que c'est que ça la clé de la réussite mais j'y tiens".

La suite ? "J'espère que l'album va vivre encore longtemps, qu'il y aura beaucoup de concerts, des clips à sortir, pleins de choses à faire et on espère que ça va continuer car il n'y a pas de raisons !"

Gauvin Sers se produira en Creuse le 29 septembre prochain à la Souterraine au centre culturel Yves Furet.