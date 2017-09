Écoutez "La beauté du doute", le nouveau titre de Florent Pagny

Après "Le présent d'abord" et quelques jours avant la sortie de son nouvel album, Florent Pagny vous fait découvrir un nouveau titre intitulé "La beauté du doute". Écoutez le deuxième single de son 17e opus, dont la sortie est prévue pour le 22 septembre prochain.

Florent Pagny revient à la variété française avec un nouvel opus, prévu pour le 22 septembre prochain. L'artiste de 55 ans qui s'apprête à reprendre la route pour une série de concerts, (à laquelle France Bleu vous invite du 4 au 8 septembre) présente un deuxième extrait de ce qui sera son 17e album studio et qui s'intitule : "La beauté du doute" :

Rappelons que Florent Pagny s'est entouré pour ce nouvel album de Dany Synthé (producteur de titres pour les rappeurs Booba ou Black M...) et de Maître Gims notamment, qui a composé pour lui "Le présent d'abord". La suite sera à découvrir le 22 septembre donc, pour un disque qui s'annonce "plus pop et urbain".