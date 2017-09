Écoutez "Le fils unique" et "Des montagnes de tout", deux titres inédits de Francis Cabrel

À l'occasion de ses 40 ans de carrière, Francis Cabrel met à disposition des internautes l'intégralité de sa discographie sur les plateformes de streaming (type Spotify ou Deezer). Près de 200 chansons, dont ses plus grands tubes, sont à écouter librement donc avec, en bonus, deux inédits !

"Les murs de poussière", c'est le nom du tout premier album de Francis Cabrel, sorti le 18 septembre 1977. Pour fêter le 40e anniversaire du début de sa carrière, l'artiste aux 20 millions d'albums vendus a choisi de publier l'intégralité de sa discographie sur les plateformes de streaming audio.

Plus de 200 chansons disponibles, dont deux titres inédits !

Un concept auquel il était hostile il y a peu : " La qualité du son me paraissait moins bonne que sur un CD. Et puis la rémunération des artistes me semblait insuffisante, surtout pour les jeunes. En plus, jusqu’à mon dernier disque, je pensais que le streaming ralentissait la vente d’albums. C’était une réaction un peu passéiste…" révèle-t-il au journal Le Parisien. Finalement, le chanteur de "Sarbacane" change d'avis : "J’ai vu mes enfants écouter de la musique comme ça. Je me suis moi-même abonné à une plate-forme il y a un an pour voir ce que c’était. Et j’ai trouvé ça extrêmement pratique."

Ce sont ainsi plus de 200 chansons qui sont disponibles dès aujourd'hui sur les plateformes de type Spotify, Deezer et Apple Music. "Petite Marie", "Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai", "La corrida"... Une multitude de titres à emporter partout avec vous, ainsi que deux inédits : "Le fils unique", qui fait référence aux attentats du 13 novembre et "Une montagne de tout". Rappelons que Francis Cabrel prépare un nouvel album dont la sortie est prévue courant 2018. À suivre...