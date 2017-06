Écoutez "Marlon Brando", le nouveau titre de Christophe Willem

Près de 10 ans après "Double je", et 3 ans après "Paraît-il", son dernier disque, Christophe Willem est de retour avec un nouveau titre : "Marlon Brando". L'album, arrivera le 29 septembre. En attendant, le chanteur s'est confié au micro d'Élodie Suigo et nous fait écouter son nouveau single.

Cela fait déjà 10 ans depuis la sortie de "Double je", énorme tube qui a révélé Christophe Willem au grand public, après sa victoire dans "La nouvelle star". Il est de retour aujourd'hui avec un nouveau single : "Marlon Brando" et un cinquième album qui sortira le 29 septembre prochain. Un titre funky, positif et puissant que l'artiste a dévoilé ce vendredi 16 juin :

"C'était important pour moi de débuter avec un message de légèreté et de joie de vivre !" - Christophe Willem

Interrogé par Élodie Suigo, Christophe Willem est revenu sur la création et le choix de "Marlon Brando" comme premier single de son prochain album : "C'est marrant car c'est un des premiers titres à avoir été composé sur cet album-là et un des derniers à avoir été écrit !" Il poursuit : "C'est un peu un rappel de "Double je" il y a 10 ans (...) Arriver avant l'été avec un titre léger et festif d'une certaine manière, était important pour moi (...) Je trouvais que c'était intéressant d'amener d'abord un message de légèreté et de joie de vivre avant d'amorcer quelque chose de plus lourd dans les autres thèmes de l'album".