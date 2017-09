Écoutez MC Solaar, de retour avec le titre "Sonotone"

Après 10 ans d'absence, MC Solaar est de retour sur le devant de la scène. L'interprète de "Caroline" et "Nouveau western" présente aujourd'hui "Sonotone", nouveau titre qui précède l'arrivée d'un album, prévu pour fin 2017.

Mc Solaar est de retour avec un nouveau single ! Dix ans après "Chapitre 7", son dernier album en date, le rappeur de 48 ans présente aujourd'hui un nouveau titre, intitulé "Sonotone". Ce single précède la sortie d'un nouvel opus : "Géopoétique", dont la sortie est prévue pour le 3 novembre prochain.

Dans ce titre, Claude MC Solaar parle de jeunesse perdue. Dans un entretien au Parisien, l'artiste explique : "Ça parle de quelqu’un qui a envie de retrouver sa jeunesse, qui commence à avoir des signes de vieillissement jusqu’à porter un sonotone."

Pour l'heure, l'interprète de "Bouge de là" et "Victime de la mode" aurait déjà préparé 19 titres sur son huitième album. " Ce sera un voyage, il y aura de la poésie, un peu abstraite, même si je parle aussi ici et là de la vie des gens et donc un peu de politique." promet le rappeur. Rendez-vous le 3 novembre pour découvrir tout cela.