France Bleu Belfort Montbéliard s'installe au cœur du festival et vous fait vivre l'ambiance des Eurockéennes. Florent Loriol reçoit les artistes tous les après-midi du 5 au 8 juillet 2018.

Lac du Malsaucy, Évette-Salbert, France

A partir de ce jeudi 5 juillet et jusqu'à dimanche soir, la presqu'île du Malsaucy va résonner d'un mélange de rock, pop, rap, électro... Une année qui se présente exceptionnelle pour les 30 ans des Eurocks. A l'affiche pour les plus connus : Texas, Orelsan, Shaka Ponk, Liam Gallagher, Beth Ditto, FFF... mais le festival reste un espace de découvertes avec de nombreux artistes qui se produiront pour la première fois sur les scènes des Eurockéennes. Quelques surprises, -30e anniversaire oblige-, avec une grande roue, le passage de la Patrouille de France, des spectacles de danse...

France Bleu Belfort Montbéliard en direct des Eurocks

Nous installons notre studio au coeur du festival et vous faisons vivre l'ambiance de ce grand rendez-vous musical. Florent Loriol reçoit les artistes tous les après-midi (Jeudi de 16h à 19h, vendredi de 18h à 21h, samedi et dimanche de 17h à 20h). Stéphane Veaux se mêle aux festivaliers et fera le trajet depuis Belfort avec eux, à suivre en Facebook live jeudi à partir de 16h.

Nos rendez-vous à l'antenne, programme provisoire :

jeudi 5 juillet : 18h Cigarettes After Sex, 18h35 Texas

vendredi 6 juillet : 16h Pih Poh, 16h45 Nakhane

samedi 7 juillet : TherapieTaxi

dimanche 8 juillet : 17h10 Eddy De pretto, The Liminanas, 18h30 Lomepal