EN DIRECT - Nicoletta, invitée de France Bleu Belfort Montbéliard, pour sa Tournée des cathédrales et des églises

La chanteuse Nicoletta est l'invitée en direct et en facebook live, de France Bleu Belfort Montbéliard pour présenter sa Tournée 2019 des cathédrales et des églises qui fait étape à Belfort.

Belfort, France

Nicoletta est en concert le 25 mai 2019 à l'église Saint Joseph de Belfort à 20h, dans le cadre de sa nouvelle «Tournée 2019 des Cathédrales et des Églises». Vous retrouverez le meilleur de Nicoletta, le meilleur de ses grandes chansons et de ses interprétations les plus profondes, le meilleur du Gospel et du Negro Spiritual.

Un voyage musical envoutant pour cette grande voix de la chanson française, qui a su imposer un style, son style en cinquante années de scène. Une tournée de concerts magiques pour tous, dont les chants sont en résonnance totale avec les acoustiques et les architectures splendides de ces lieux uniques que Nicoletta connaît bien et affectionne particulièrement.

Nicoletta est l'invitée de France Bleu ce mardi 30 avril à 18h

Une interview à suivre en direct sur notre antenne mais également en live vidéo ici et sur la page Facebook de France Bleu Belfort Montbéliard.