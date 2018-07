Lac du Malsaucy, Évette-Salbert, France

Nous revoici sur le site du Malsaucy à Belfort, en ce vendredi 6 juillet 2018, pour vous faire vivre en direct une deuxième journée aux Eurockéennes. La nuit dernière fut très arrosée et ce matin, c'est un océan de boue qui s'étend entre les scènes. Pour permettre aux festivaliers du jour de circuler à peu près correctement, pelleteuses et aspirateurs à eau sont en action. Des gravillons seront étalés à certains endroits. Bref, c'est le grand ménage. Les petites mains nettoyeuses sont déjà passées par là pour ramasser papiers et bouteilles... Pensez aux bottes et aux K-ways, la pluie est annoncée pour ce soir.

Après une première journée arrosée, le site du Malsaucy fait sa toilette. Pelleteuses et aspirateurs à eau sont en action. Ouverture au public 17h ! #eurocks2018pic.twitter.com/B8RIvhAlxI — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) July 6, 2018

Le deuxième jour des #Eurocks2018 se prépare : les pelleteuses en marche pour évacuer la boue. pic.twitter.com/UyVUGIbFUF — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) July 6, 2018

L'événement dans l'événement, c'est bien sur le match de 8e de finale du Mondial 2018, France-Uruguay dès 16h. Les Eurocks ne pouvaient passer à côté : retransmission du match sur grand écran au camping et sous le chapiteau de la Greenroom.

Au studio France Bleu, on se prépare à recevoir Pih Poh (chanson rap... et franc-comtois), Nakhane (électro soul) et Kiddy Smile (soul).