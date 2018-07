France Bleu Belfort Montbéliard vous fait vivre en direct les Eurockéennes de Belfort. Jour 3, samedi 7 juillet, une journée nuageuse et soleil, le camping, la grande roue, Truckks, Wednesday Campanella et Thérapie Taxi invités de France Bleu.

Soleil et scène de la plage aux Eurockéennes de Belfort

Lac du Malsaucy, Évette-Salbert, France

France Bleu vous donne rendez-vous pour une troisième journée sur le site du Malsaucy pour vivre les Eurockéennes de Belfort. La boue a sèché, le soleil brille et ça va durer. Il va faire chaud et soif sur les Eurocks ce samedi.

Aujourd'hui, ouverture des portes au public à 16h. Dernier ramassage des ordures, mais la boue a sèché. Le ciel est gris mais il fait bon.

Samedi 7 juillet aux Eurocks, on nettoie avant l'arrivée du public. © Radio France - Régine Jessel

Au camping, on fait la fête. Stéphane Veaux est avec Eli qui est d'Orchamps-Vennes. Il fête la victoire des Bleux avec ses copains. C'est bruyant, le camping ! Il est également allé à la rencontre de l'équipe de Monique qui gère une des buvettes du camping. Monique vient aux Eurocks depuis 1991. 8000 tentes sont installées là et les jeunes sont sympas et respectueux.

Au studio France Bleu-Fnac, nous recevons aujourd'hui Therapie Taxi, Wednesday Campanella, Truckks. Si vous voulez un autographe, ce sera le moment de venir nous voir.