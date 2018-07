Lac du Malsaucy, Évette-Salbert, France

France Bleu Belfort Montbéliard vous donne rendez-vous pour la quatrième et dernière journée sur le site du Malsaucy pour vivre les Eurockéennes de Belfort en direct de 17h à 20h. Le soleil brille depuis le matin et il va faire très chaud sur les Eurocks ce dimanche. France Bleu reçoit sur son studio au cœur des Eurocks, Eddy De pretto, The Liminanas et Lomepal. Sur la Grande Scène à 21h, la tête d'affiche du jour c'est Liam Gallagher, séparé du groupe Oasis depuis 2009.

Avec ce beau temps, nous vous conseillons le tour en grande roue, juste pour admirer la vue impressionnante.