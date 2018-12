Enrico Macias, le chanteur des rues

Le 11 décembre, Enrico Macias célèbre son 80ème anniversaire. Après 55 ans de carrière, le chanteur, toujours aussi populaire en France et à l'international, a su conserver une image de "chanteur des rues" proche des gens, en gardant sa simplicité et sa sincérité.

Enfants de tous pays, Les gens du nord, Poi poi poi ou Le mendiant de l'amour... On ne compte plus les succès d'Enrico Macias. En 55 années de carrière, il est devenu l'un des chanteurs populaires les plus appréciés par le public, notamment grâce à sa sincérité et son naturel.

Quand je fais une chanson, je la fais sincèrement, je fais ce que j'aime.

C'est en 1962 qu'Enrico Macias se fait connaître du grand public avec son morceau Adieu mon pays, composé sur le bateau lors de son exil. Il sort son premier album l'année suivante, avec le titre Enfants de tous pays. Il enchaîne ensuite les tubes et confirme son succès en France comme à l'international.

En 1966, il est invité par Denise Glaser dans l'émission Discorama. Dans cette interview, il exprime sa fierté d'être un chanteur des rues, un chanteur populaire. Pour lui, la musique permet d'être proche des gens, en harmonie avec eux.