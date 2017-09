"États d'amour", le nouveau single d'Amir, premier extrait de son deuxième album

Quelques semaines avant la sortie de son deuxième album : "Addictions", Amir dévoile un premier extrait intitulé "États d'amour". Découvrez le clip !

Fort du succès de "Au cœur de moi", son premier album, Amir s'apprête à sortir un nouveau disque. "Addictions", dont la sortie est prévue pour le 27 octobre prochain, sera un album "moins personnel" selon le chanteur. "Ce sera l'occasion de parler de pleins de nouvelles choses, de sujets plus sociétaux, sur lesquels on a envie de tous se serrer les coudes !" nous avait-t-il déclaré lors du France Bleu Live Festival, ajoutant qu'il ne "manquerait pas non plus d'apporter ces chansons sur lesquelles on danse et on fait la fête".

Pour l'heure, celui qui était candidat à l'Eurovision 2016, a publié ce 20 septembre un nouveau single intitulé "États d'amour". Un air entêtant, une musique pêchue qui raconte l'histoire d'un couple. De l'heureux emménagement aux premiers déchirements, le clip passe en revue ces moments qui jalonnent une vie à deux.