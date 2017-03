Festival Beauregard 2017 : la programmation complète

Après Iggy Pop, Midnight Oil, H.F. Thiéfaine, Placebo, MØme, Aérobrasil, Editors, Phoenix, Die Antwoord, la direction dévoile enfin l'affiche entière du festival Beauregard 2017. Et elle va faire des heureux !

Ca y est ! Toute la programmation du Festival Beauregard 2017 est entièrement connue. C'est la 9e édition du festival qui aura lieu cette année les 7, 8 et 9 juillet 2017. Au total, pas moins de 30 groupes ou chanteurs-euses sont annoncés.

En mélangeant les lignes artistiques on parle à plus de monde, on s’adresse à des générations différentes, on aiguise aussi la curiosité. (Paul Langeois)

Paul Langeois, le directeur du Festival Beauregard, aime varier les genres. Pour lui, il est indispensable que tout le monde puisse trouver "ses propres coups de cœur, ses propres têtes d’affiche". Et cette année 2017 ne fera pas exception.

Après avoir annoncé Placebo et Phoenix, puis Iggy Pop et Die Antwoord au mois de décembre, c'est HF Thiéfaine qui rejoint l'affiche au mois de janvier. Au mois de février ce sont les groupesMøme et Editors et enfin le 17 février la direction nous annonce Midnight Oil.

Et ce n'est pas fini ! Ce mercredi 1er mars, l'affiche totale est dévoilée.

Aux noms déjà cités viennent se rajouter ceux de FOALS, Ibrahim Maalouf, Benjamin Biolay, Airbourne, Metronomy, Boys Noize et bien d'autres.

Et le before alors ?

Et bien c'est une nouveauté cette année : The Week before, John part en live…

Concrétement : pas dejournée de beforemais trois soirées. Trois concerts intimes et intimistes les 28, 29 et 30 juin 2017 à la chapelle de la DRAC.

Mercredi 28 juin : An Pierlé

Jeudi 29 juin : Fishbach

Vendredi 30 juin : Mathieu Boogaerts.

Attention : il n'y a que 100 places disponibles par concert. Surveillez la billetterie du festival Beauregard.

Les détails jour par jour :

➤ Vendredi : Placebo, Midnight Oil, Balthazar Warhaus, Her, Métronomy, Benjamin Biolay, MØme et Boys Noize.

➤ Samedi : Iggy Pop, Airbourne, Yak, Ibrahim Maalouf, Phoenix, Editors, Grandaddy, Echo & The Bunnymen et Synapson.

➤ Dimanche : Foals, Hubert Félix Thiéfaine, Jagwar Ma, House of Pain, Hip Hop East Coast, Tinariwen, Fai Baba, Michael Kiwanuka et Die Antwoord.

France Bleu partenaire.

France Bleu Normandie (Calvados et Orne), partenaire du festival Beauregard, vous fait régulièrement gagner des places et vous dévoile la programmation avec les commentaires des organisateurs.