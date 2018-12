France Bleu rend hommage à Johnny Hallyday le 5 décembre

À l'occasion du premier anniversaire de sa disparition, nous vous proposons une journée spéciale. Retrouvez sur France Bleu tous ses succès et à partir de 22h, place à ses plus grands concerts. À vous de gagner également un superbe coffret collector !

Johnny Hallyday nous a quitté le 5 décembre 2017, France Bleu rend hommage à l'éternelle idole ce mercredi, en vous proposant au fil de la journée de retrouver sur nos antennes, ses plus grandes chansons.

De 22h à minuit, place à ses meilleurs moments en live. De ses concerts au Stade de France ou dans le mythique Palais des Sports de Paris, en passant par l'Olympia de ses débuts, sans oublier le Parc des Princes, vous allez revivre ces plus beaux rendez-vous !

Nous avons sélectionné des images de Johnny face à son public, à vous de choisir celle qui vous plait le plus et inscrivez-vous ci-dessous pour tenter de remporter le coffret collector Stade De France 98, 20e Anniversaire qui comprend 2CD et 2 DVD. Une fois le formulaire rempli, vous verrez alors quel est la photographie qui arrive en tête chez les internautes.

Choisissez votre photo préféré de Johnny sur scène et tentez de remporter le coffret Stade de France 98

Écoutez les plus grands succès de Johnny Hallyday