Grégory Lemarchal - 10 ans après, l'histoire continue: ses plus belles chansons

Grégory Lemarchal nous a quitté le 30 avril 2007. 10 ans après sa disparition, ses chansons restent gravées dans nos mémoires. Retour sur les titres qui ont séduit les français de manière fulgurante.

S.O.S d'un terrien en détresse

En 2004, sur le plateau de la 4e saison de Star Academy, Grégory Lemarchal interprète avec émotion et brio la chanson écrite et composée par Daniel Balavoine. En 3 minutes et 17 secondes, il exprime son talent et montre toute l'étendue de sa voix aux quatre octaves.

Ecris l'histoire

C'est le plus gros succès de Grégory Lemarchal. La chanson est une reprise de "Lo se che tu" de Davide Esposito. Sortie après sa victoire à la Star Academy, le titre reste classé pendant 5 semaines consécutives en 2e position du Top Singles.

Je suis en vie

Le succès du 1er album de Grégory Lemarchal est retentissant. 12 titres composent l'album dont "Écris l'histoire", "Je deviens moi", et "Je suis en vie".

Le lien

Au début de l'année 2007, Grégory Lemarchal fait une petite pause dans sa carrière, le temps de reprendre des forces après une tournée épuisante. Il pose sa voix sur plusieurs morceaux originaux. L' album "La Voix d'un ange" sort le 18 juin 2007, la chanson "Le lien" 4 mois après le décès du chanteur. C'est l'une des dernières chansons qu'il ait enregistrée avant sa mort.

Je rêve

Le 16 novembre 2010, sort la compilation "Rêves" dont les bénéfices des ventes sont reversés à l'Association Grégory Lemarchal. La compilation comporte 16 titres dont "Je Rêve", texte inédit écrit et interprété par Grégory Lemarchal.