"How Does A Moment Last Forever", Céline Dion dévoile la chanson du film "La Belle & la Bête"

26 ans après son interprétation de "Beauty and the beast", chanson récompensée aux Oscars, Céline Dion chante à nouveau dans le remake de "La Belle et la Bête" qui sortira dans les salles le 22 mars prochain. Découvrez "How Does A Moment Last Forever", le nouveau titre de la star québecoise.

Un titre puissant, taillé parfaitement pour la voix de la chanteuse. "How Does A Moment Last Forever" (traduisez : « Comment un instant peut-il durer pour l’éternité ? ») est le tout nouveau titre de Céline Dion, qui figurera au générique du remake de "La Belle et la Bête" de Walt Disney, dont la sortie est prévue pour le 22 mars prochain au cinéma.

Une chanson sur le désir d'éternité

Pour l'occasion, la diva a retrouvé Alan Menken, compositeur du dessin animé original et avec qui elle avait collaboré il y a 26 ans de cela. À l'époque, le titre "Beauty and the Beast" qu'elle interprétait en duo avec Peabo Bryson avait été récompensé lors de la cérémonie des Oscars de la même année :

"Céline Dion est irrésistible" - Alan Menken

Un titre fort donc, sur le temps qui passe, sur l'aspect éphémère de la vie et sur l'amour bien sûr ! Alan Menken a pensé tout de suite à la chanteuse canadienne pour ce titre : "Je ne l'avais jamais revue depuis les Oscars où nous avions gagné. J'avais le souvenir d'elle et René, si amoureux, si dévoués. René est parti cette année et j'ai pensé que cette chanson aurait un sens bien particulier pour elle." a déclaré le compositeur sur RTL. "Ce fut très précieux de pouvoir partager ça avec elle. Sa voix est magnifique, à la fois puissante et remplie d'émotion, elle est irrésistible !" a-t-il ajouté.

Ce remake du grand classique de Disney avec Emma Watson ("Harry Potter", "The bling ring') et Dan Stevens sortira dans les salles obscures le 22 mars prochain.