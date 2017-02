Ils vont mettre le feu : Midnight Oil au Festival Beauregard

Depuis 2002 ils n'avaient pas fait de tournée, Peter Garett étant devenu ministre en Australie. Cette année Midnight Oil sera en tournée dans le monde entier et sur la scène du Festival Beauregard le vendredi 7 juillet 2017.

A quelques jours de l'annonce de la totalité de la programmation, le 1er mars 2017, les organisateurs du Festival Beauregard 2017 nous dévoilent un nouveau nom. Le groupe Midnight Oil sera sur la scène le vendredi 7 juillet.

Midnight Oil : le groupe mythique à Caen

C'est un beau cadeau encore que nous font les organisateurs en nous annonçant la venue du groupe australien Midnight Oil. Chacun a gardé en mémoire leurs tubes des années 80-90 : "Beds are burning" ou encore "The Dead Heart", "Dreamworld", "Blue Sky Mine".

Au-delà de la puissance de la musique, celle de leurs textes séduit nombre de jeunes et moins jeunes. Le groupe prend position ouvertement : antimilitariste, il est aussi anti-nucléaire, défend la cause des Aborigènes d'Australie, celle de l'environnement, prône le désarmement. Leur engagement restera sans faille, même après la séparation du groupe en 2002.

C'est en effet en 2002 que Peter Garett s'est totalement consacré à la politique. Très actif, il sera ministre de l'environnement puis ministre de l"éducation. Ses activités n'empêcheront pas la reformation ponctuelle du groupe lors de concerts pour des causes humanitaires : contre la Guerre en Irak, pour les victimes du tsunami, pour la lutte contre la leucémie.

En 2013, Peter Garett démissionne du gouvernement et revient à la musique. Il enregistre en 2016 un album solo A Version of Now. Et le groupe Midnight Oil annonce une tournée mondiale pour 2017. Celle-ci passera par Hérouville Saint Clair, au festival Beauregard le vendredi 7 juillet.

Un événement à ne pas rater pour l'extraordinaire présnece scénique des musiciens et la performance de Peter Garett.

Programme de Beauregard annoncé à ce jour, vendredi 17 Février

• Vendredi 7 juillet : Midnight Oil, MØme et Placebo

• Samedi 8 juillet : Aérobrasil, Editors, Phoenix et Iggy Pop

• Dimanche 9 juillet : Die Antwoord et H.F. Thiéfaine accompagné de l’orchestre symphonique de Normandie