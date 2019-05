INTERVIEW VIDEO - Bilal Hassani en dédicace à l'Espace Culturel Leclerc à Auxerre

Depuis son retour en France après l'Eurovision, le chanteur Bilal Hassani parcourt la France à travers des séances de dédicaces. Il était ce samedi 25 mai dans l'Yonne, à Auxerre et Sens.

Auxerre, France

"Quand je rêve, je suis un roi !"... Souvenez-vous du refrain entêtant du candidat français à l'Eurovision 2019 avec son titre "Roi".

C'est pour promouvoir son album "Kingdom" que Bilal Hassani a fait étape ce samedi dans l'Yonne, en début d'après-midi à l'Espace Culturel Leclerc d'Auxerre, puis à celui de Saint-Clément dans le Sénonais en fin de journée.

Plusieurs centaines de fans ont répondu présent et on chanté toute l'après-midi en attendant patiemment de pouvoir faire dédicacer leurs albums et prendre une photo avec le chanteur qu'ils suivent depuis l'émission "Destination Eurovision" au mois de janvier.

VIDEO Bilal Hassani nous a accordé quelques instants pour nous présenter son projet "Kingdom". Regardez !