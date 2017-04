"Je joue de la musique", le nouveau single de Calogero prévu pour le 28 avril

Calogero est de retour sur le devant de la scène. Le bassiste de formation annonce un nouveau single dont la sortie est prévue pour le 28 avril prochain. Il s'intitule "Je joue de la musique" et fait suite à "Les feux d'artifice", sorti en 2014.

Calogero est de retour après 3 ans d'absence. L’interprète de "Si je pouvais lui manquer" donne rendez-vous à ses fans le 28 avril prochain pour la sortie de son nouveau single intitulé "Je joue de la musique". Son septième album arrivera lui plus tard dans l'année. Pour rappel, "Les feux d'artifice", dernier en date, s'était vendu à plus de 700 000 exemplaires ! On se souvient notamment du déchirant "Un jour au mauvais endroit" qui en était extrait et qui traitait d'un tragique fait divers survenu à Échirolles en 2012.

Un nouvel album enregistré à Abbey Road !

Pour son nouveau disque, Calogero s'est rendu dans les mythiques studios d'Abbey Road à Londres (là où les Beatles, notamment, ont enregistré leurs plus grands titres). Le chanteur avait d'ailleurs posté quelques clichés en début d'année de sessions d'enregistrement. Comme pour "Les feux d'artifice", l'Isérois de naissance s'est entouré de Marie Bastide (sa compagne), Alex Beaupain ou encore Paul École pour l'écriture de ce nouvel opus. Rendez-vous dans quelques jours donc pour découvrir ce nouvel opus !